Так, разведка Украины перехватила разговор очередного россиянина с женой, где в очередной раз звучали жалобы на ситуацию на фронте. Однако в этот раз возмущались оба положением "защитников" России.

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На что жаловались россияне

Так, в разговоре зафиксировали три проблемы:

больницы в Санкт-Петербурге переполнены "двухсотыми",

отсутствие или недостаточная оплата военным,

одежда и обувь, если и выдается начальством, то непригодного качества.

Так, касаемо одежды оккупант отметил, что он ее не будет носить, даже если выдадут:

Ну, я в ней не буду ходить, даже если выдадут. Вот выздали Валентину, она стоит на улице. Он в ней не ходит, потому что в ней ноги сломаешь. Как на коньках – подошва круглая,

– открыл "неожиданность" оккупант.

Путину все равно

Отметим, что на этот раз россиянка исполнена решимости хоть что-то сделать и написать письмо главному больному государства, то есть Путину. По ее словам, тот вроде бы быстро и результативно реагирует на жалобы – в течение трех дней.

Однако захватчик не столь полон оптимизма, а лишь коротко ответил: "Не надо ничего писать".

Путину, по-моему, вообще по*уй. Ты ему напишешь – оно один черт не дойдет,

– подчеркнул захватчик.

Более того, он не в восторге от инициативности жены, ведь по его словам, с жалующимися у оккупантов разговор короткий. "У нас кто жалуется, всех куда-то увозят", – повышенным тоном рассказал россиянин.

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