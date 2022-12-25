Так, разведка Украины перехватила разговор очередного россиянина с женой, где в очередной раз звучали жалобы на ситуацию на фронте. Однако в этот раз возмущались оба положением "защитников" России.
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На что жаловались россияне
Так, в разговоре зафиксировали три проблемы:
- больницы в Санкт-Петербурге переполнены "двухсотыми",
- отсутствие или недостаточная оплата военным,
- одежда и обувь, если и выдается начальством, то непригодного качества.
Так, касаемо одежды оккупант отметил, что он ее не будет носить, даже если выдадут:
Ну, я в ней не буду ходить, даже если выдадут. Вот выздали Валентину, она стоит на улице. Он в ней не ходит, потому что в ней ноги сломаешь. Как на коньках – подошва круглая,
– открыл "неожиданность" оккупант.
Путину все равно
Отметим, что на этот раз россиянка исполнена решимости хоть что-то сделать и написать письмо главному больному государства, то есть Путину. По ее словам, тот вроде бы быстро и результативно реагирует на жалобы – в течение трех дней.
Однако захватчик не столь полон оптимизма, а лишь коротко ответил: "Не надо ничего писать".
Путину, по-моему, вообще по*уй. Ты ему напишешь – оно один черт не дойдет,
– подчеркнул захватчик.
Более того, он не в восторге от инициативности жены, ведь по его словам, с жалующимися у оккупантов разговор короткий. "У нас кто жалуется, всех куда-то увозят", – повышенным тоном рассказал россиянин.
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Россияне жалуются на свое положение: последние новости
- То, что "забота" России о своих защитниках жалкая – не новость последних дней. В очередном перехвате оккупант жаловался, что их отправляют на войну без обмундирования и базовых физических потребностей. Он рассказал, что на передовой у русских солдат нет соответствующего вооружения, они спят в ямах, а воду пьют из луж.
- Также до некоторых россиян доходит, что лучше умереть в нищете в России, чем на войне в Украине. Так что придумывают новые способы "откосить" от службы, например, собственноручно переломить себе конечности.
- Несмотря не на одно доказательство, что захватчикам не хватает даже самого необходимого, Путин открыто лжет о том, как у них все хорошо. По его словам, финансирование российской армии "неограниченное", а страна и правительство дают все, что просит армия.