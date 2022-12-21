Украинская разведка опубликовала очередной перехват телефонного разговора оккупанта. Военнослужащий рассказывает своей собеседнице об отсутствии военной техники и обилии дезертиров в российской армии.

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Воюют без техники и боеприпасов

Оккупант жалуется на отсутствие нормального обеспечения. Он не понимает, где вся военная техника, которую постоянно рекламируют. В то же время, его собеседница прокомментировала, что всю военную технику стягивают на Херсонское направление.

Судя по разговору, подразделение оккупанта расположено вблизи села Житловка Луганской области. Россиянин рассказывает, что ВСУ обстреливают их каждый день. Более того, на этом направлении наши бойцы отвоевали часть трассы Сватово-Кременная.

Где находится село Житловка: смотрите на карте

В русской армии появляется много "500-ых"

Собеседница оккупанта не понимает новой тенденции мобилизованных. Якобы они пробыли три месяца на учениях и уехали домой.

У нас очень много 500-х,

– говорит оккупант.

Российский наемник сразу объяснил, что "500-е" в российской армии – это дезертиры, которые бросают автоматы и отказываются воевать. И таковых с каждым днем становится все больше.

ГУР перехватила разговор оккупанта: смотрите видео

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