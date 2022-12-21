Українська розвідка опублікувала чергове перехоплення телефонної розмови окупанта. Військовослужбовець розповідає своїй співрозмовниці про відсутність військової техніки та велику кількість дезертирів в російській армії.

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Воюють без техніки та боєприпасів

Окупант жаліється на відсутність нормального забезпечення. Він не розуміє, де уся військова техніка, яку постійно рекламують. Водночас його співрозмовниця прокоментувала, що всю військову техніку стягують на Херсонський напрямок.

Судячи з розмови, підрозділ окупанта розташований поблизу села Житлівка Луганської області. Росіянин розповідає, що ЗСУ обстрілюють їх щодня. Ба більше, на цьому напрямку наші бійці відвоювали частину траси Сватово-Кремінна.

Де розташоване село Житлівка: дивіться на карті

У російській армії з'являється багато "500-их"

Співрозмовниця окупанта не розуміє нової тенденції мобілізованих. Нібито вони пробули три місяці на навчаннях і поїхали додому.

У нас дуже багато 500-тих,

– каже у відповідь окупант.

Російський найманець одразу пояснив, що "500-ті" в російській армії – це дезертири, які кидають автомати та відмовляються воювати. І таких з кожним днем стає все більше.

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