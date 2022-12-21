СБУ и Офис генпрокурора уже завершили расследование на основе материала "Схем" и российской службы Радио Свобода. В результате дело Быковской было направлено в суд.

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Что угрожает Быковской

Жене оккупанта сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Это влечет лишение свободы сроком до 12 лет.

Ее объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск, а также заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, которая может быть применена после ее задержания.

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Как установили правоохранители, "гражданка России, на почве личной неприязни к украинскому обществу и пренебрежение к украинским женщинам, призвала своего мужа – военнослужащего оккупационной армии России, подразделения которого находились на территории Херсонской области, насиловать украинских женщин, находящихся в условиях временной оккупации".

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