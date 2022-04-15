Речь идет о российском военном и его пассии, чей телефонный разговор перехватила СБУ. В нем девушка призвала своего любимого орка насиловать украинок, вместе с тем не рассказывать ей об этом.

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Данные российского оккупанта и его жены, которые "договорились" насиловать украинок

Журналисты получили от источников в правоохранительных органах российские номера, из которых супруги орки звонили по телефону друг другу. По этим номерам они нашли их страницы в российской соцсети "ВКонтакте". Выяснилось, что супругов-орков зовут Роман и Ольга Быковские.

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