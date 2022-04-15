Йдеться про російського військового та його пасію, чию телефонну розмову перехопила СБУ. У ній дівчина закликала свого "коханого" орка ґвалтувати українок, разом з тим не розповідати їй про це.

До теми Дружини російських окупантів закликають своїх чоловіків ґвалтувати українських жінок

Дані російського окупанта та його дружини, які "домовились" ґвалтувати українок

Журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах російські номери, з яких подружжя орків телефонували одне одному. За цими номерами вони знайшли їхні сторінки у російській соцмережі "Вконтакте". З'ясувалось, що подружжя звуть Роман та Ольга Биковські.

Розмова окупанта та його дружини про ґвалтування українських жінок: дивіться відео

Сторінка самого окупанта закрита для сторонніх користувачів російської соцмережі. А ось на сторінці його дружини знайшлось чимало цікавої інформації.

Зокрема, журналісти дізнались, що Роман та Ольга родом з Орловської області Росії. Окупант раніше служив у полку Росгвардії, і публікував фото з міста Балашиха, що у Підмосков'ї. З початком повномасштабного вторгнення брав участь в окупації Херсонщини.

Дружина російського окупанта у тимчасово окупованій Феодосії виховує їхнього спільного сина. У "Вконтакте" у них безліч романтичних фото, що свідчать про їхній близький зв'язок.

На сторінці Биковської у графі "головне у житті" вказано, що її основною життєвою цінністю є "Сім'я і діти". А ось кредо звучить дуже промовисто: "Научитесь ничего, никому не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо".

Сторінка дружини у "Вконтакте" / Скриншот з соцмережі