Полностью оснащенная русская армия существует только в воображении Путина

Такими фантазиями агрессор поделился во время выступления перед коллегией минобороны 21 декабря. Его заявление распространили российские СМИ, пишет 24 канал.

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У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна и правительство дают все, что просит армия. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты будут достигаться,

– сказал Путин.

Эти слова настолько лживы, что даже смешно. Российские "мобики" неоднократно устраивали бунты, потому что им выдавали дряхлое оружие, которое уже даже не стреляет.

Однако у Путина есть своя реальность – пропагандистская. Дальше он начал придумывать басни о том, что у российских военных все должно быть "на высшем уровне". Мол, все оружие и устройства должны быть современными. Если они устаревшие, то поменять вообще не проблема.

Посоревноваться в выдумках фейков с Путиным решил российский министр обороны Сергей Шойгу. Он заявил, что в ходе так называемой "спецоперации" российские военные достигли "самой низкой летальности за историю военной медицины". Правда, данные украинского Генштаба о почти 100 тысячах убитых оккупантов говорят о другом.

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Какая на самом деле ситуация в русской армии

Российская армия действительно имеет огромное количество оружия и военной техники. Однако за многие месяцы полномасштабной войны эти ресурсы уменьшились. Теперь оккупантам рекомендуют использовать женские тампоны и прокладки для остановки крови во время пулевого ранения. А все потому, что жгутов на всех просто не хватает.

Аналогичная ситуация и с оружием. Например, зэков-вагнеровцев вообще посылают на передовую безоружными. Российское войско использует значительную часть своего личного состава просто как "пушечное мясо".