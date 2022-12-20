Недавно в Казани мобилизовали мужчину, который из-за болезни задыхается во сне. Об этом сообщили в сети, пишет 24 канал.

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Проблемы со здоровьем – не причина не отдавать жизнь за Путина

Что иронично, слесарь в казанском "Водоканале" Павел Никулин, которого и мобилизовали, пошел в военкомат для получения брони от этой же мобилизации. Однако он получил повестку и направление на полигон даже без прохождения медкомиссии.

И это при том, что диагноз у него не свежий, о проблемах со здоровьем известно еще с 2018 года. Так, у него 4 года назад диагностировали апноэ – нарушение дыхания, из-за которого кислород в организме падает вдвое ниже нормы. Однако медики, проводившие новое обследование, не увидели проблем и вернули мужчину обратно в армию. Да и правда, если в пакет скоро, то какая разница, что там со здоровьем.

Медики даже не пытались помочь

Так, из-за этого заболевания мужчина вынужден спать со специальным аппаратом, регулярно наблюдаться у сомнолога и принимать ряд препаратов. Однако, как отметили в сети, медиков с этой специализацией в воинских частях нет. Поэтому жена мобилизованного добилась для него обследования в Ижевске.

И хотя русским могло показаться, что все наладится, врачебная комиссия в Ижевске присвоила призывнику категорию А.

Обратите внимание! Категория А в России – это категория, отмечающая, что призывник годен к военной службе, абсолютно здоров и не имеет никаких проблем со здоровьем.

Также медкомиссия отказалась отправлять мужчину к сомнологу. Причина в том, что это платный специалист, а они таким "не доверяют". Более того, передать аппарат для сна жена тоже не смогла, потому что начальник медсанчасти заявил, что "не будет следить за этим". Теперь мужчина, по словам его жены, задыхается каждую ночь. Так, на прошлой неделе уровень кислорода в его крови упал до 36% при норме 95%.

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