Нещодавно у Казані мобілізували чоловіка, який через хворобу задихається уві сні. Про це повідомили у мережі, повідомляє 24 канал.
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Проблеми зі здоров'ям – не причина не віддавати життя за Путіна
Що іронічно, слюсар у казанському "Водоканалі" Павло Нікулін, якого й мобілізували, пішов до військкомату для отримання броні від цієї ж мобілізації. Однак натомість він отримав повістку та направлення на полігон навіть без проходження медкомісії.
І це при тому, що діагноз у нього не "свіжий", про проблеми зі здоров'ям відомо ще з 2018 року. Так, у нього 4 роки назад діагностували апное – порушення дихання, через яке кисень в організмі падає вдвічі нижче за норму. Однак медики, які проводили нове обстеження, не побачили проблем та повернули чоловіка назад до армії. А й правда, якщо в пакет скоро, то яка різниця, що там зі здоров'ям.
Медики навіть не намагалися допомогти
Так, через це захворювання чоловік змушений спати зі спеціальним апаратом, регулярно спостерігатися у сомнолога та приймати низку препаратів. Однак, як зазначили у мережі, медиків із цією спеціалізацією у військових частинах немає. Тому дружина мобілізованого добилася для нього обстеження в Іжевську.
І хоч росіянам могло здатися, що все налагодиться, лікарська комісія в Іжевську привласнила призовникові категорію А.
Також медкомісія відмовилася відправляти чоловіка до сомнолога. Причина в тому, що це платний фахівець, а вони таким "не довіряють". Ба більше, передати апарат для сну дружина теж не змогла, бо начальник медсанчастини заявив, що "не стежитиме за цим". Тож тепер чоловік, за словами його дружини, задихається щоночі. Так, минулого тижня рівень кисню в його крові впав до 36% при нормі 95%.
Проблеми росіян
- Проблеми також є не лише у росіян на батьківщині, але й на фронті в Україні. Адже якщо вдома до них таке ставлення, можна лише уявити, що їх чекає тут. Зокрема окупанти бідкаються на нікчемне забезпечення "другої армії світу" навіть їжею. Так, у перехопленій розмові окупант скиглив, що їхні військові змушені ділити три буханки хліба на 30 осіб, а також вбивати домашню худобу у місцевих, щоб прогодувати себе.
- Проблеми також у них й з забезпеченням екіпіруванням, завдяки якому вони могли б не те, що воювати, а просто вижити. Так, нещодавно український безпілотник під час розвідки виявив не лише позиції ворога, а й той факт, що російські вояки замерзли.
- Цікаво, що при усіх цих проблемах на фронті російське командування відправляє туди не саме необхідне, а збирають баяни й балалайки. Там переконані, що музичні інструменти російським окупантам необхідні для "підтримки бойового духу, згуртування, наснаги на подвиги та морально-психологічного розвантаження". Цікаво, що це перший "народний збір" у Росії, який організували не волонтери, а безпосередньо Міноборони на офіційному рівні.