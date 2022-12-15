Перехват розмови російського загарбника опублікувало Головне управління розвідки. Він побідкався через відсутність їжі.

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Як Росія забезпечує свою армію

Окупант розповів, що їхні військові змушені ділити три буханки хліба на 30 осіб. Також вони вбивають домашню худобу у місцевих, щоб прогодувати себе.

Сьогодні хлопці пішли за 15 кілометрів у магазин по хліб. У нас хліба немає. Нам привезли їжі на три дні стільки, що одна людина за раз з'їдає. Нам взводний сказав: ідіть, прибийте корову. От вчора прибив корову. У нас три буханки білого хліба на 30 осіб. Ми по шматку відрізали собі на сім осіб – і все, більше немає,

– розповів російський солдат.

Окрім цього, окупант зазначив, що у місцевих жителів не можна нічого брати, бо можна отруїтися.

Окупант поскаржився на відсутність їжі: дивіться відео

Росіяни замерзають в окопах

Український безпілотник розвідував позиції окупанта та виявив той факт, що російські вояки замерзли.

Так, на відео можна побачити, як окупант перевіряє позиції російських вояк, троє з них замерзли та не подавали ознак життя.