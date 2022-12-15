Перехват разговора российского захватчика опубликовало Главное управление разведки. Он пожаловался из-за отсутствия пищи.

Важно "Ни еды, ни теплой одежды": оккупанты готовятся к смерти зимой на фронте

Как Россия обеспечивает свою армию

Оккупант рассказал, что их военные вынуждены делить три буханки хлеба на 30 человек. Также они убивают домашний скот у местных, чтобы прокормить себя.

Сегодня ребята пошли в 15 километрах в магазин за хлебом. У нас нет хлеба. Нам привезли еды на три дня столько, что один человек съедает. Нам взводный сказал: идите, убейте корову. Вот вчера убил корову. У нас три буханки белого хлеба на 30 человек. Мы по куску отрезали себе на семь человек – и все, больше нет,

– рассказал российский солдат.

Кроме этого, оккупант отметил, что у местных жителей нельзя ничего брать, потому что можно отравиться.

Оккупант пожаловался на отсутствие еды: смотрите видео

Россияне замерзают в окопах

Украинский беспилотник разведывал позиции оккупанта и обнаружил тот факт, что российские воины замерзли.

Так, на видео можно увидеть, как оккупант проверяет позиции российских солдат, трое из них замерзли и не подавали признаков жизни.