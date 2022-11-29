Оккупанты замерзают прямо на позициях
С наступлением зимы российская армия начала нести еще большие потери, оккупанты погибают не только от рук ВСУ, но и от обморожения и гипотермии прямо в окопах.
К теме Украинские пограничники разбили базу кафиров и уничтожили технику: как это было
Так, на видео можно увидеть, как оккупант проверяет позиции российских воинов, трое из них замерзли и не подают признаков жизни.
Россия может потерять дополнительно 100 тысяч человек
Военный аналитик, эксперт по сухопутным силам НАТО Томас Тайнер считает, что из-за ведения боевых действий в тяжелых условиях зимы российская армия в течение трех ближайших месяцев может потерять дополнительно 100 тысяч российских военных.
Это верхний предел того, сколько россиян погибнет, если Путин действительно отправит зимой в Украину все 300 тысяч мобилизованных. Российская логистика не может обеспечить такое количество войск, а значит, 100 000 человек не получат ни еды, ни крыши над головой, ни обогревательных материалов. Они умрут,
– подчеркнул эксперт.
Почему русские обречены
Тайнер также объяснил сразу 7 факторов, которые ухудшат и без того катастрофические потери россиян в войне:
- отсутствие зимней одежды у русских войск = смерть от переохлаждения;
- плохая российская логистика = отсутствие теплой пищи, чая, обогревательной техники, спальников = смерть от переохлаждения;
- отсутствие укрытий и землянок для русских войск = смерть от переохлаждения;
- земля промерзла = они больше не могут копать укрытие = русским войскам приходится спать на земле, опять же – смерть от переохлаждения;
- русские войска не могут разжечь огонь. Ведь огонь = дым, привлекающий дроны и артиллерию;
- мерзлая земля = артиллерия становится более эффективной. Летом снаряды зарываются в землю перед тем, как взорваться. Теперь земля промерзла = больше шрапнели;
- мерзлая земля = нельзя копать окоп = смерть от артиллерии.
Украина не остановит контрнаступление
Аналитик также объяснил, почему Украина должна продолжать наступать и отвоевывать свои территории, несмотря на условия на поле боя.
Путин это знает и отчаянно пытается приостановить войну до весны, поэтому все его приспешники потребовали от Украины переговоров с Россией. Никаких переговоров! Никакой оперативной паузы! Зима поможет Украине освободить обширные участки своих территорий. Отправьте украинским защитникам зимнюю одежду, артиллерийские боеприпасы и приборы ночного видения, чтобы помочь победить россиян,
– призвал эксперт.
По теме Надо давать оружие Украине: Столтенберг объяснил, почему НАТО не может допустить победы Путина
Актуально о потерях россиян в войне
- Благодаря ВСУ потери оккупантов каждый день растут и России скоро придется запускать производство автомобилей Lada.
- По состоянию на 29 ноября русская армия потеряла 88380 военных.
- Только за последние сутки уничтожены 480оккупантов.
- 28 ноября в Генштабе подтвердили ликвидацию одного из подразделений российских войск в Луганской области. За прошедшую неделю эта вражеская группировка потеряла до 70% личного состава благодаря украинской армии.
К теме – оккупанты жалуются, что уже не могут больше воевать: смотреть видео