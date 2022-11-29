Оккупанты замерзают прямо на позициях

С наступлением зимы российская армия начала нести еще большие потери, оккупанты погибают не только от рук ВСУ, но и от обморожения и гипотермии прямо в окопах.

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Так, на видео можно увидеть, как оккупант проверяет позиции российских воинов, трое из них замерзли и не подают признаков жизни.

Россия может потерять дополнительно 100 тысяч человек

Военный аналитик, эксперт по сухопутным силам НАТО Томас Тайнер считает, что из-за ведения боевых действий в тяжелых условиях зимы российская армия в течение трех ближайших месяцев может потерять дополнительно 100 тысяч российских военных.

Это верхний предел того, сколько россиян погибнет, если Путин действительно отправит зимой в Украину все 300 тысяч мобилизованных. Российская логистика не может обеспечить такое количество войск, а значит, 100 000 человек не получат ни еды, ни крыши над головой, ни обогревательных материалов. Они умрут,

– подчеркнул эксперт.

Почему русские обречены

Тайнер также объяснил сразу 7 факторов, которые ухудшат и без того катастрофические потери россиян в войне:

отсутствие зимней одежды у русских войск = смерть от переохлаждения; плохая российская логистика = отсутствие теплой пищи, чая, обогревательной техники, спальников = смерть от переохлаждения; отсутствие укрытий и землянок для русских войск = смерть от переохлаждения; земля промерзла = они больше не могут копать укрытие = русским войскам приходится спать на земле, опять же – смерть от переохлаждения; русские войска не могут разжечь огонь. Ведь огонь = дым, привлекающий дроны и артиллерию; мерзлая земля = артиллерия становится более эффективной. Летом снаряды зарываются в землю перед тем, как взорваться. Теперь земля промерзла = больше шрапнели; мерзлая земля = нельзя копать окоп = смерть от артиллерии.

Украина не остановит контрнаступление

Аналитик также объяснил, почему Украина должна продолжать наступать и отвоевывать свои территории, несмотря на условия на поле боя.

Путин это знает и отчаянно пытается приостановить войну до весны, поэтому все его приспешники потребовали от Украины переговоров с Россией. Никаких переговоров! Никакой оперативной паузы! Зима поможет Украине освободить обширные участки своих территорий. Отправьте украинским защитникам зимнюю одежду, артиллерийские боеприпасы и приборы ночного видения, чтобы помочь победить россиян,

– призвал эксперт.

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Актуально о потерях россиян в войне

Благодаря ВСУ потери оккупантов каждый день растут и России скоро придется запускать производство автомобилей Lada.

По состоянию на 29 ноября русская армия потеряла 88380 военных.

Только за последние сутки уничтожены 480оккупантов.

28 ноября в Генштабе подтвердили ликвидацию одного из подразделений российских войск в Луганской области. За прошедшую неделю эта вражеская группировка потеряла до 70% личного состава благодаря украинской армии.

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