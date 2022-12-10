Так, у місті Канськ Красноярського краю повістку отримав 12-річний школяр. У повістці мовиться, що дитина має з'явитися у військкомат для початкової постановки на військовий облік. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Повістка підписана А. Кисельовим, чиє прізвище та ініціал збігаються з даними військового комісара Канську Олександра Кисельова. Адреса військкомату на фото повістки також збігається із реальною.

Ситуація така, дитині 12 років, прийшла повістка з канського військового комісаріату... наскільки мені не зраджує пам'ять, то на початковий облік ставлять з років 16 – 17... питання... навіщо дитину просять з'явитися у військкомат і стати на військовий облік? Або щось змінилося?,

– розповів автор публікації у соцмережах.

Довідка. Згідно із російським законом "Про військовий обов'язок та військову службу", на військовий облік громадяни Росії чоловічої статі повинні вставати з 1 січня по 31 березня на рік, коли їм виповнюється 17 років.

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У коментарях під постом припустили, що це помилка військового комісаріату і поділилися схожими історіями.

Це помилка військкомату. Таке, на жаль, буває. Синові теж у 6 класі принесли повістку додому. Подивився офіцер, що дитина і пішов. На цьому все закінчилося,

– розповів один із коментаторів.

У військкоматі Канська ситуацію прокоментувати не змогли. Місцевих журналістів попросили передзвонити у понеділок.

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