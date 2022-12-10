Да, в городе Канск Красноярского края повестку получил 12-летний школьник. В повестке говорится, что ребенок должен явиться в военкомат для первоначальной постановки на военный учет. Об этом пишут российские СМИ.

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Повестка подписана А. Киселевым, чья фамилия и инициал совпадают с данными военного комиссара Канска Александра Киселева. Адрес военкомата на фото повестки также совпадает с реальным.

Ситуация такова, ребенку 12 лет, пришла повестка из каннского военного комиссариата... насколько мне не изменяет память, то на начальный учет ставят с лет 16 – 17... вопрос... зачем ребенка просят явиться в военкомат и встать на военный учет? Или что-то изменилось?,

– рассказал автор публикации в соцсетях.

Справка. Согласно российскому закону "О воинской обязанности и военной службе", на военный учет граждане России мужского пола должны вставать с 1 января по 31 марта в год, когда им исполняется 17 лет.

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В комментариях под постом предположили, что это ошибка военного комиссариата и поделилась схожими историями.

Это ошибка военкомата. Такое, к сожалению, бывает. Сыну тоже в 6 классе принесли повестку домой. Посмотрел офицер, что ребенок и ушел. На этом все закончилось,

– рассказал один из комментаторов.

В военкомате Канска ситуацию прокомментировать не смогли. Местных журналистов попросили позвонить в понедельник.

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