Да, в городе Канск Красноярского края повестку получил 12-летний школьник. В повестке говорится, что ребенок должен явиться в военкомат для первоначальной постановки на военный учет. Об этом пишут российские СМИ.
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Родители в шоке от ситуации
Повестка подписана А. Киселевым, чья фамилия и инициал совпадают с данными военного комиссара Канска Александра Киселева. Адрес военкомата на фото повестки также совпадает с реальным.
Ситуация такова, ребенку 12 лет, пришла повестка из каннского военного комиссариата... насколько мне не изменяет память, то на начальный учет ставят с лет 16 – 17... вопрос... зачем ребенка просят явиться в военкомат и встать на военный учет? Или что-то изменилось?,
– рассказал автор публикации в соцсетях.
В России повестки периодически приходят шестиклассникам
В комментариях под постом предположили, что это ошибка военного комиссариата и поделилась схожими историями.
Это ошибка военкомата. Такое, к сожалению, бывает. Сыну тоже в 6 классе принесли повестку домой. Посмотрел офицер, что ребенок и ушел. На этом все закончилось,
– рассказал один из комментаторов.
В военкомате Канска ситуацию прокомментировать не смогли. Местных журналистов попросили позвонить в понедельник.
В России готовят новую волну мобилизации
- В Генштабе ВСУ сообщали, что в декабре россияне хотят начать новую волну мобилизации, однако планируют проводить ее скрыто, чтобы это не вызвало протестов среди россиян. Российские власти все отрицают, однако об этом сообщают и так называемые "оппозиционные" СМИ страны-террористки. Также стоит учесть тот факт, что в России до сих пор мобилизуют людей, хотя частичная мобилизация там "официально завершилась" в конце октября.
- Также в украинской разведке сообщили, что Кремль начал подготовку к мобилизации. 17-летних юношей с временно оккупированных территорий Украины.