Военные 138 бригады обратились к российскому президенту, чтобы разобраться в действиях своего командования. Мол, их отправили на штурм укрепрайона под Авдеевку – без разведки и поддержки артиллерии. В результате потери составили около 70% личного состава.
К теме Спецназ позади нас: террористы из Донбасса презирают и ненавидят русских солдат
С автоматами против танков
Как отмечает мобилизованный, несмотря на потерю всего полевого командного состава и отсутствие тяжелого вооружения, остатки подразделения собираются отправить на убой.
Более того, добавляет военный, привлекают даже тех, кто по состоянию здоровья не может выполнять боевые задания. Неудивительно, ведь всех призывали на службу без прохождения должной медкомиссии. Кроме того, оккупантам, получившим ранение или контузию, не предоставили необходимую медицинскую помощь.
Руководство полка не выходит на диалог. Нас запугивают, что при отказе выполнять боевое распоряжение и выдвижение на первую линию нас посадят или переведут в ЧВК. Мы не отказываемся выполнять боевые задания, мы отказываемся идти на неоправданные риски – с автоматами против танков, минометов, бастующих и так далее,
– подчеркнул солдат вражеской армии.
Последние потери врага
- ВСУ продолжают давать достойный отпор врагу, пытающемуся захватить наши земли. По данным Генштаба, 19 марта ВСУ уничтожили по меньшей мере 700 оккупантов.
- В общем, наши защитники уже ликвидировали не менее 165 610 российских захватчиков.
- Противник также отмечает большие потери в технике. За последние сутки ВСУ уничтожили: 5 танков, 16 боевых бронированных машин, артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 1 БПЛА оперативно-тактического уровня, 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 3 единицы специальной техники.