За минувшие сутки, 19 марта, ВСУ уничтожили по меньшей мере 700 оккупантов. В общей сложности наши защитники уже ликвидировали ориентировочно 165 610 российских захватчиков.

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Потери россиян в технике

танков – 3537 (+5);

боевых бронированных машин – 6869 (+16);

артиллерийских систем –2577 (+9);

РСЗО – 507 (+0);

средств ПВО – 270 (+2);

самолетов – 305 (+0);

вертолетов – 209 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 2160 (+1);

крылатых ракет – 907 (+0);

кораблей/катеров – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 5416 (+8);

специальной техники – 265 (+3).



Потери России по состоянию на утро 20 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

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Только за одну неделю почти 6000 уничтоженных оккупантов

С 13 по 19 марта Силы обороны ликвидировали 5820 оккупантов. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Также существенные потери захватчики понесли в военной технике. Всего за одну неделю украинские военные уничтожили 387 вражеских единиц. В частности: 66 танков, 84 боевых бронированных машин, 81 артиллерийскую систему, 14 РСЗО, 9 установок ПВО, 60 единиц автотехники, 20 единиц спецтехники. Кроме того, наши защитники сбили один самолет, вертолет и еще 51 беспилотник.