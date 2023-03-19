По словам первого замминистра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка, за неделю защитникам Украины удалось уничтожить 5 тысяч 820 россиян.
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Огромные потери оккупантов в технике
По словам Александра Павлюка, также существенные потери захватчики понесли и в вооружении и военной технике, ведь украинские военные смогли в целом уничтожить 387 единиц такой техники. Из нее:
- 66 танков,
- 84 боевых бронированных машин,
- 81 артиллерийскую систему,
- 14 РСЗО,
- 9 установок ПВО,
- 60 единиц автотехники,
- 20 единиц спецтехники.
Кроме этого нашими защитниками сбит 1 самолет, 1 вертолет и 51 БпЛА,
– подчеркнул Александр Павлюк.
Число уничтоженного личного состава и техники врага за 13–19 марта / Инфографика Александра Павлюка
Почти 165 тысяч ликвидированных россиян
Всего с начала полномасштабной войны по состоянию на 19 марта украинские военные уничтожили 164 тысяч 910 оккупантов. При этом только за последние сутки удобрять черноземы Украины отправились 710 захватчиков.
Также страна-агрессорка несёт огромные потери в своей технике. Так, по данным Генштаба Украины за последние сутки защитники превратили в металлолом:
- 21 танк (в целом с начала полномасштабной фазы войны 3532 единицы),
- 23 боевые бронированные машины (6 853),
- 8 артиллерийских систем (2568),
- 1 РСЗО (507),
- 3 средства ПВО (268),
- 4 единицы автомобильной техники и автоцистерн (5 408),
- 3 единицы специальной техники (252)
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 19 марта / Инфографика Генштаба ВСУ