По словам первого замминистра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка, за неделю защитникам Украины удалось уничтожить 5 тысяч 820 россиян.

К теме На Юге ВСУ прошли вражеский ЗРК "Стрела" и другую технику превратили в металлолом.

Огромные потери оккупантов в технике

По словам Александра Павлюка, также существенные потери захватчики понесли и в вооружении и военной технике, ведь украинские военные смогли в целом уничтожить 387 единиц такой техники. Из нее:

  • 66 танков,
  • 84 боевых бронированных машин,
  • 81 артиллерийскую систему,
  • 14 РСЗО,
  • 9 установок ПВО,
  • 60 единиц автотехники,
  • 20 единиц спецтехники.

Кроме этого нашими защитниками сбит 1 самолет, 1 вертолет и 51 БпЛА,
– подчеркнул Александр Павлюк.


Число уничтоженного личного состава и техники врага за 13–19 марта / Инфографика Александра Павлюка

Почти 165 тысяч ликвидированных россиян

Всего с начала полномасштабной войны по состоянию на 19 марта украинские военные уничтожили 164 тысяч 910 оккупантов. При этом только за последние сутки удобрять черноземы Украины отправились 710 захватчиков.

Также страна-агрессорка несёт огромные потери в своей технике. Так, по данным Генштаба Украины за последние сутки защитники превратили в металлолом:

  • 21 танк (в целом с начала полномасштабной фазы войны 3532 единицы),
  • 23 боевые бронированные машины (6 853),
  • 8 артиллерийских систем (2568),
  • 1 РСЗО (507),
  • 3 средства ПВО (268),
  • 4 единицы автомобильной техники и автоцистерн (5 408),
  • 3 единицы специальной техники (252)


Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 19 марта / Инфографика Генштаба ВСУ