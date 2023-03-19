По словам первого замминистра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка, за неделю защитникам Украины удалось уничтожить 5 тысяч 820 россиян.

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Огромные потери оккупантов в технике

По словам Александра Павлюка, также существенные потери захватчики понесли и в вооружении и военной технике, ведь украинские военные смогли в целом уничтожить 387 единиц такой техники. Из нее:

66 танков,

84 боевых бронированных машин,

81 артиллерийскую систему,

14 РСЗО,

9 установок ПВО,

60 единиц автотехники,

20 единиц спецтехники.

Кроме этого нашими защитниками сбит 1 самолет, 1 вертолет и 51 БпЛА,

– подчеркнул Александр Павлюк.



Число уничтоженного личного состава и техники врага за 13–19 марта / Инфографика Александра Павлюка

Почти 165 тысяч ликвидированных россиян

Всего с начала полномасштабной войны по состоянию на 19 марта украинские военные уничтожили 164 тысяч 910 оккупантов. При этом только за последние сутки удобрять черноземы Украины отправились 710 захватчиков.

Также страна-агрессорка несёт огромные потери в своей технике. Так, по данным Генштаба Украины за последние сутки защитники превратили в металлолом:

21 танк (в целом с начала полномасштабной фазы войны 3532 единицы),

23 боевые бронированные машины (6 853),

8 артиллерийских систем (2568),

1 РСЗО (507),

3 средства ПВО (268),

4 единицы автомобильной техники и автоцистерн (5 408),

3 единицы специальной техники (252)



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 19 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратите внимание! Данные, приведенные Генштабом и Александром Павлюком, приблизительны, ведь подсчитать точное количество ликвидированных россиян и их техники в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.