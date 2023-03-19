За словами першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, за тиждень захисникам України вдалося знищити 5 тисяч 820 росіян.

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Величезні втрати окупантів у техніці

За словами Олександра Павлюка, також суттєвих втрат загарбники зазнали й в озброєнні та військовій техніці, адже українські військові змогли загалом знищити 387 одиниць такої техніки. З неї:

  • 66 танків,
  • 84 бойових броньованих машин,
  • 81 артилерійську систему,
  • 14 РСЗВ,
  • 9 установок ППО,
  • 60 одиниць автотехніки,
  • 20 одиниць спецтехніки.

Окрім цього нашими захисниками збито 1 літак, 1 гелікоптер та 51 БпЛА,
– підкреслив Олександр Павлюк.


Кількість знищеного особового складу та техніки ворога за 13–19 березня / Інфографіка Олександра Павлюка

Майже 165 тисяч ліквідованих росіян

Загалом з початку повномасштабної війни станом на 19 березня українські військові знищили 164 тисячі 910 окупантів. При цьому лише за останню добу удобряти чорноземи України відправилися 710 загарбників.

Також країна-агресорка зазнає величезних втрат у своїй техніці. Так, за даними Генштабу України за останню добу захисники перетворили на брухт:

  • 21 танк (загалом з початку повномасштабної фази війни 3 532 одиниці),
  • 23 бойові броньовані машини (6 853),
  • 8 артилерійських систем (2 568),
  • 1 РСЗВ (507),
  • 3 засоби ППО (268),
  • 4 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (5 408),
  • 3 одиниці спеціальної техніки (252)


Актуальна статистика втрат ворога станом на 19 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ