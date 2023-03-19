Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують бойову роботу по ретельно вивірених об'єктах і пунктах базування ворога.

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Втрати ворога на Півдні​

Українські захисники знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", пересувний пункт розвідки й управління, танк Т-62, а також зменшили артилерійську потужність ворога на 2 артустановки.

Зауважимо, що загалом станом на 19 березня від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 164 910 російських загарбників й десятки тисяч ворожої техніки.

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