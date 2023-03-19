Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують бойову роботу по ретельно вивірених об'єктах і пунктах базування ворога.
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Втрати ворога на Півдні
Українські захисники знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", пересувний пункт розвідки й управління, танк Т-62, а також зменшили артилерійську потужність ворога на 2 артустановки.
Зауважимо, що загалом станом на 19 березня від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 164 910 російських загарбників й десятки тисяч ворожої техніки.
В ОК "Південь" розповіли, яка ситуація в регіоні
- Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня залишається складною, проте контрольованою. Ворог намагається посилити тиск вогневими ураженнями в рамках контрбатарейної боротьби та із застосуванням авіації.
- Зокрема ввечері 18 березня пара ворожих винищувачів Су-35 завдали удару двома ракетами типу Х-59 в Бериславському районі Херсонської області. Одну ракету знищено в повітрі, інша влучила в сільськогосподарські угіддя. На щастя, минулося без втрат та руйнувань.
- Також продовж доби тривали обстріли, але їхня кількість дещо зменшилась. В ОК "Південь" зауважили, що раніше фіксувалось понад 90, то наразі – понад 60.
- Крім цього, окупанти активізували обстріли з мінометів та ствольної артилерії по акваторії Дніпро-Бузького лиману, в напрямку Очакова і Куцурубської громади. Пошкоджень інфраструктури та людських втрат немає.