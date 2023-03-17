Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 17 березня. У повідомленні йдеться, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань в Україні, внаслідок чого мають один із найнижчих темпів наступальних операцій щонайменше із січня 2023 року.
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Перед командирами постав вибір між наступом та обороною
Британське відомство окремо наголосило на ситуації в Бахмуті. Там в останні дні війська Росії та угруповання ПВК "Вагнера" закріпилися на захід від річки Бахмутка.
Протягом попереднього тижня лінія фронту проходила по річці. Сьогодні Збройні сили України продовжують захищати західну частину міста,
– йдеться в огляді.
Проте, в більш широкому сенсі, зазначили в британському Міноборони, по всій лінії фронту Росія має одні з найнижчих темпів локальних наступальних дій, які спостерігалися принаймні з січня 2023 року.
Швидше за все, це пов'язано з тим, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань до такої міри, що навіть локальні наступальні дії наразі не є стійкими, пояснили британські розвідники.
У Міноборони підкреслюють, що російське керівництво, ймовірно, намагатиметься відновити наступальний потенціал сил після поповнення запасів особового складу і боєприпасів.
Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій і надійною обороною по всій лінії фронту.
Карта бойових дій у Бахмуті
Яка ситуація під Бахмутом
- За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Бахмутському напрямку ворог не полишав спроб штурмувати місто Бахмут. Сили оборони України відбили численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка.
- Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, серед яких і Бахмут.
- Російські військові намагаються оточити Бахмут вже кілька місяців. Для цього Росія кидає в бій багато живої сили й техніки, яку швидко втрачає.
- Начальник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, коментуючи ситуацію під Бахмутом, сказав, що російські загарбники досягли тактичних успіхів великою ціною. Водночас він наголосив, що Україна має надійну оборону і скувала російські сили в Бахмуті.
- За словами Міллі, у Бахмуті та навколо міста точаться запеклі бої.