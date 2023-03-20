По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, отношение местных жителей в Донецкой и Луганской областях к оккупантам ухудшается бешеными темпами. В основном потому, что все уже осознали, что Россия в очередной раз обманула их, а от самих ее солдат ждать хорошего не стоит.

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Так, очередной массовый приход захватчиков на Донбасс ознаменовался для его жителей новым витком очень кровавой войны, массовой и абсолютно бесконтрольной мобилизацией, а также обстрелами зданий со стороны самих россиян.

Россия повторила на Донбассе все ужасы 2014-го года

По мнению фанатов Путина, живших в так называемых "ДНР" и "ЛНР", "вторая армия мира" должна быстро захватить Украину и затянуть ее в "русский мир". Чтобы "жили как раньше, но под Россией".

Как показала практика, такие индивидуумы вообще не усвоили уроки 2014-го, когда официальные и неофициальные подразделения захватчиков превратили часть Донбасса в территорию, где закон – это сила, а наличие оружия означает индульгенцию на убийства, ограбление и изнасилование.

Поэтому понятно, когда путинская орда в очередной раз вторглась на украинскую территорию, в подконтрольных ей городах началось повторение "русской весны", только в значительно больших масштабах.

Отряды бурят и кадыровцев начали безнаказанно убивать и насиловать дончан и луганчан, угонять машины гражданских и вообще делать все, что заблагорассудится.

Кроме того, российские офицеры и контрактники, быстро понявшие всю опасность своего участия в боевых действиях, сразу же начинали ненавидеть местных жителей, которых их отправили "освобождать". Для прикрытия себя и мести жителям Донбасса на почти все горячие направления фронта первыми отправляли боевиков "ДНР" и "ЛНР", а также мобилизованных.

Понятно, что такого отношения террористы с оккупированных территорий, которым удалось выжить после более чем года "мясорубки", никак россиянам не простили. Даже принудительно отправленные на фронт мужчины с Донбасса, которые за год научились воевать, стали относиться к своим "товарищам по оружию" откровенно по-враждебному. Не зря же на некоторых направлениях подразделения местных убийц решили использовать как заградительные отряды.

Каждый мужчина с оккупированных территорий, хоть и считается кадровым российским военнослужащим, мечтает вонзить нож в спину настоящего солдата армии Кремля, отомстить за все унижения и гибель своих товарищей и постоянные отчеты российского минубийства о фейковых победах. Боевиков с оккупированных территорий раздражает и тот факт, что все успехи с момента полномасштабного вторжения приписывали себе те подразделения, которые никогда не были на передовой. Кадыровцы рассказывали о захвате Мариуполя чуть ли не своими силами, "вагнеровцы" – об успехах в Соледаре. Хотя и там, и там в штурмах принимали участие террористы из Донецкой и Луганской области.

Так что не зря идейные боевики, воюющие за Россию, характеризуют действия распиаренных группировок ФСБ, Росгвардии и ГРУ фразой: "спецназ позади нас".

Кадыровца зарезали прямо в донецкой подворотне

И совсем не просто так два террориста "ДНР" 13 марта зарезали кадыровца в Донецке. Просто, чтобы отомстить ему за съемки тиктоков в те моменты, пока они рисковали своей жизнью и находились под пулями. Нетрезвые боевики решили напасть на представителя "бородатых донов", встретившегося им неподалеку от общежития, в котором поселились бандиты Кадырова. Пострадавшему нанесли 47 ударов ножом, после чего злоумышленники скрылись.

Свои действия убийцы объяснили как желание отомстить за Донбасс ряженому воину. Этот случай достаточно ярко описывает те чувства, с которыми относятся к россиянам почти все дончане. Ведь совсем не просто так, когда в шахтерской столице видят потасовку между военным-оккупантом и местным мужчиной, отовсюду раздаются проклятия в адрес путинского ордынца.

Смотрите видео драки пьяного россиянина с жителем Донецка:

Донецк. Бухой «защитник Донбасса» пытается избить местного жителя.



По комментариям людей за кадром понятно, как народ на самом деле относится к российским «защитникам». pic.twitter.com/puMSwIDdzx — Денис Казанський (@den_kazansky) March 15, 2023

Что бы жителям Донбасса не рассказывали по телевизору, сколько бы ни было одурманенных пропагандой, а оккупантам большинство местных жителей желает путешествия в ад. И хотят этого даже те, кто все же не хочет возвращения Украины.