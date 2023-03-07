По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, российские генералы еще раз за всю полномасштабную войну приняли верное решение для содержания своего рабского войска под контролем и усилили заградительные отряды мобилизованными жителями оккупированного Донбасса. После введения этого решения количество дезертирств среди захватчиков стремительно сократилось.

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Однако при этом количество россиян, погибших в Украине, растет: и потому, что захватчиков непрерывно утилизируют наши защитники, и из-за самоотверженности в своей "работе" со стороны тех, кого они пришли "освобождать".

"ДНРовцы" охотно мстят россиянам порциями свинца

Как утверждают в украинских спецслужбах, фанерному генералитету россиян вот уже больше года удается держать под своим общим контролем большинство своих группировок.

Несмотря на огромную смертность, абсолютную несуразность приказов и крайне тяжелые условия, захватчики почти не выражают своего недовольства тем, что их каждый день гонят на смерть.

Конечно, какие-то бунты и даже убийства офицеров на местах с последующей сдачей в плен являются вполне распространенным явлением среди оккупантов, однако в большинстве своем они молча идут на убой в надежде обойти встречу со смертью.

Совершенно понятно, что из штурмовых отрядов российских войск почти никто не выживает, но взамен им привозят новое "пушечное мясо", которое боится наказания за неисполнение приказа гораздо больше, чем медленной смерти в степях Донбасса.

При этом следует отметить, что еще в конце декабря ситуация с контролируемостью войсками выглядела для российского командования если не опасной, то значительно тяжелее. Из-за увеличения количества мобиков с болот на одном квадратном метре фронта вопрос их сдерживания на передовой был достаточно сложным, а кадыровцев для расстрела беглецов и их наказания не хватало.

Над тем, как решить свою проблему, задумывались в командовании оккупационными войсками достаточно долго, а принятое ими решение оказалось вполне эффективным и утонченным. Ведь в чем, а в умении наказывать своих генералам точно не откажешь.

Чтобы заставить свою орду безропотно погибать, российские офицеры решили "повысить" в пищевой цепочке наиболее ненавидящих россиян – принудительно мобилизованных жителей оккупированного Донбасса. Ведь именно они больше года терпели от оккупантов постоянные унижения.

И насколько бы ни желали некоторые из отправленных Россией на войну жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" поражения Украины, принимать непосредственное участие в войне они никак не хотели. Зато их под угрозой расстрела отправили на верную гибель, унижали, насиловали и грабили. Так что возможность оказаться на месте заградительных отрядов дончане и луганчане расценили как возможность отомстить.

Стреляют по ногам просто ради развлечения

Понятно, что "повышение" было введено не для всех подразделений мобилизованных с оккупированных территорий, однако качество этого решения в российском минобороны уже успели оценить. Мол, хотя местные и любят умертвить своих даже просто так, их наличие на второй линии обороны внушает штурмовым отрядам животный страх и значительно упрощает жизнь командованию.

Тем временем ПВО россиян снова провалилось: ВСУ передали оккупантам в Донецке горячий привет с неба

Хотя дончане и любят просто так пострелять по ногам солдатам, отправляющимся в атаку на позиции ВСУ, офицерам не приходится лишний раз подходить поближе к опасной зоне и "мотивировать" смертников. Именно поэтому, вероятно, составы расстрельных бригад могут расширить не только за счет мобилизованных "ДНРовцев" и "ЛНРовцев", но и вообще личным составом других террористических группировок недореспублик.

А наиболее интересен тот факт, что ни один из генералов даже не пытался осознать, как подобное выглядит со стороны. Ведь жители Донбасса, которых "8 лет спасала Москва", охотно убивают россиян, хотя при этом и воюют на одной стороне с ними. Таков вот кровавый оксиморон "русского мира".