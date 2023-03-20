Військові 138 бригади звернулися до російського президента, щоб розібратися у діях свого командування. Мовляв, їх відправили на штурм укріпрайону під Авдіївку – без розвідки та підтримки артилерії. В результаті втрати склали до 70% особового складу.

До теми Спецназ позаду нас: терористи з Донбасу зневажають та ненавидять російських солдатів

З автоматами проти танків

Як відзначає мобілізований, попри втрату всього польового командного складу й відсутність тяжкого озброєння, залишки підрозділу збираються відправити на забій.

Ба більше, додає військовий, залучають навіть тих, хто за станом здоров'я не може виконувати бойові завдання. Не дивно, адже усіх призивали на службу без проходження належної медкомісії. Крім того, окупантам, які отримали поранення або контузію, не надали необхідну медичну допомогу.

Керівництво полку не виходить на діалог. Нас залякують, що при відмові виконувати бойове розпорядження й висування на першу лінію нас посадять або переведуть у ПВК. Ми не відмовляємося виконувати бойові завдання, ми відмовляємося йти на невиправдані ризики – з автоматами проти танків, мінометів, страйкарів і таке інше,

– наголосив солдат ворожої армії.

Останні втрати ворога