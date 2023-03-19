Про це йдеться у доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні, інформує 24 Канал.

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Комісія розслідувала обставини нападів, здійснених або ймовірно здійснених російськими збройними силами, та дійшла висновку, що більшість атак мали невибірковий характер,

– йдеться у документі.

Попри пропаганду Кремля, комісія визнала винуватість Росії

Зазначають, що "російські збройні сили не вжили можливих запобіжних заходів для перевірки присутності цивільних осіб".

"Сотні цивільних осіб перебували в місцях, що постраждали від обстрілів залізничного вокзалу Краматорська та драматичного театру в Маріуполі", – уточнюють в комісії.

Комісія ООО підтвердила:

16 березня в рамках спроби окупувати Маріуполь війська Росії завдали удару по драматичному театру, в результаті чого загинуло й було поранено велику кількість людей.

Російські окупанти причетні до ракетної атаки по вокзалу в Краматорську 8 квітня 2022 року – тоді вбили 59 та поранили 92 осіб.

напад Росії на торговий центр у Кременчуці 27 червня 2022 року, коли через дії росіян загинули 21 людина й десятки були поранені.

Росія умисно атакувала медичні заклади Комісари ООН підтвердили, що Росія несе відповідальність, поруч з уже згаданою атакою на драмтеатр, також і за атаку на пологове відділення у Маріуполі, коли загинула щонайменше одна вагітна жінка та її ненароджена дитина.

Навіть якщо, здійснюючи ці напади, російські збройні сили переслідували військові цілі, статус медичних закладів, що перебувають під особливим захистом, мав би спонукати їх до особливої обережності,

– зазначається у документі.

Важливо! Комісія дійшла висновку, що "російські збройні сили здійснювали, а в деяких випадках, ймовірно, здійснили невибіркові та непропорційні напади, що є порушенням міжнародного гуманітарного права".