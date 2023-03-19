Про це йдеться у доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні, інформує 24 Канал.
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Комісія розслідувала обставини нападів, здійснених або ймовірно здійснених російськими збройними силами, та дійшла висновку, що більшість атак мали невибірковий характер,
– йдеться у документі.
Попри пропаганду Кремля, комісія визнала винуватість Росії
Зазначають, що "російські збройні сили не вжили можливих запобіжних заходів для перевірки присутності цивільних осіб".
"Сотні цивільних осіб перебували в місцях, що постраждали від обстрілів залізничного вокзалу Краматорська та драматичного театру в Маріуполі", – уточнюють в комісії.
Комісія ООО підтвердила:
- 16 березня в рамках спроби окупувати Маріуполь війська Росії завдали удару по драматичному театру, в результаті чого загинуло й було поранено велику кількість людей.
- Російські окупанти причетні до ракетної атаки по вокзалу в Краматорську 8 квітня 2022 року – тоді вбили 59 та поранили 92 осіб.
- напад Росії на торговий центр у Кременчуці 27 червня 2022 року, коли через дії росіян загинули 21 людина й десятки були поранені.
Навіть якщо, здійснюючи ці напади, російські збройні сили переслідували військові цілі, статус медичних закладів, що перебувають під особливим захистом, мав би спонукати їх до особливої обережності,
– зазначається у документі.