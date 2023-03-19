За наявною інформацією, диктатор з Кремля спочатку прилетів до Маріуполя на гелікоптері. Після цього Владімір Путін за кермом автівки самостійно об'їхав кілька районів знищеного за його наказами міста. Принаймні так кажуть у Кремлі, передає 24 Канал.

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Оглядав знищене ним місто

Під час візиту до Маріуполя Путіна супроводжував віцепрем'єр Марат Хуснуллін. Він доповідав диктатору, як просувається будівництво та відновлення мікрорайонів, соціальних і освітніх об'єктів, а також медичних установ. Ці наміри звучать особливо цинічно, якщо пригадати, що саме диктатор з Кремля спускав накази перетворити мирний Маріуполь на руїни.

Звичайно ж, не минулося без показового спілкування з містянами. У Кремлі доповідають, що з жителями Маріуполя Путін буцімто мав можливість поговорити у мікрорайоні "Невський". Також відомо, що він оглянув берегову лінію міста.

Варте уваги! Від рук російських військових у Маріуполі загинули близько 90 тисяч мешканців. Місто перетворилося на руїну і з нього продовжують виїжджати ті, хто має таку можливість.

Цікаво, що пропагандисти не виклали у мережу жодної світлини з візиту Путіна. Ба більше, новини про його поїздку до Маріуполя у російських ЗМІ з'явилися під ранок 19 березня. І буквально за якісь там лічені хвилини стало відомо, що диктатор провів нараду у командному пункті у Ростові-на-Дону.

Це більше наштовхує на думку, що президент Росії не прилітав у знищене ним же місто. Якщо ж і прилітав (він або його двійник), то про це повідомили пізніше, адже він побоявся бути ліквідованим. Але ми маємо припущення, що перша версія більш схожа на правду.

Напередодні Путін був у Криму