За наявною інформацією, диктатор з Кремля спочатку прилетів до Маріуполя на гелікоптері. Після цього Владімір Путін за кермом автівки самостійно об'їхав кілька районів знищеного за його наказами міста. Принаймні так кажуть у Кремлі, передає 24 Канал.
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Оглядав знищене ним місто
Під час візиту до Маріуполя Путіна супроводжував віцепрем'єр Марат Хуснуллін. Він доповідав диктатору, як просувається будівництво та відновлення мікрорайонів, соціальних і освітніх об'єктів, а також медичних установ. Ці наміри звучать особливо цинічно, якщо пригадати, що саме диктатор з Кремля спускав накази перетворити мирний Маріуполь на руїни.
Звичайно ж, не минулося без показового спілкування з містянами. У Кремлі доповідають, що з жителями Маріуполя Путін буцімто мав можливість поговорити у мікрорайоні "Невський". Також відомо, що він оглянув берегову лінію міста.
Цікаво, що пропагандисти не виклали у мережу жодної світлини з візиту Путіна. Ба більше, новини про його поїздку до Маріуполя у російських ЗМІ з'явилися під ранок 19 березня. І буквально за якісь там лічені хвилини стало відомо, що диктатор провів нараду у командному пункті у Ростові-на-Дону.
Це більше наштовхує на думку, що президент Росії не прилітав у знищене ним же місто. Якщо ж і прилітав (він або його двійник), то про це повідомили пізніше, адже він побоявся бути ліквідованим. Але ми маємо припущення, що перша версія більш схожа на правду.
Напередодні Путін був у Криму
- 18 березня була дев'ята річниця проведення так званого "референдуму" у Криму. Тож до півострова наважився приїхати сам бункерний дід.
- Військовий експерт Роман Світан зауважив, що до Севастополя міг прибути не Путін. За словами полковника ЗСУ. диктатор нібито кульгав. Він вважає, що людина, яка прагне приховати свою справжню ходу, починає саме кульгати, щоб її не викрили.
- Громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін висловив припущення щодо візиту Путіна до Криму. На його думку, росіяни збираються здавати півострів.