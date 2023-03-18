Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. За його словами, утримувати Крим Росії стає все важче, а через 9 років окупації можуть зовсім втратити контроль над півостровом.

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Ескалація на рівні пропаганди

Політик зі США зазначив, що інформація про український контрнаступ до Криму, ймовірно, дійшла до Кремля, тож напевно там почнуть підключати більше пропаганди щодо теми деокупації Криму.

У них же завжди ескалація на рівні пропаганди, тому Владімір Соловйов буде махати кулачком або двома – це ескалація. Зараз ми бачимо, що Путін особисто, що б не було на цьому надувному Путіні з'явився у тому, що схоже на Крим. Про що це свідчить? Я думаю, що збираються здавати,

– сказав Рашкін.

Американський депутат переконаний, що Росія не може перемогти на полі бою, а тому вони збираються воювати на полі пропаганди, про яку Захід навіть не переймається. Своєю пропагандою Кремль довів сам собі, що Україні – це "нацистська загроза", Путін проплатив цю пропаганду й сам на неї повівся.

Юрій Рашкін вважає, що Путін може почати евакуацію з Криму: дивіться відео

Юрій Рашкін зазначив, що Росія – це пропагандистська держава, яка розраховує на силу пропаганди, щоб когось відлякати. Візит Путіна до Криму був розрахований саме на залякування, але, за словами Юрія Рашкіна, це не злякає нікого.

Громадський діяч переконаний, що, ймовірно, Путін планує якось евакуйовувати населення з Криму, щоб для пропаганди не було неприємних кадрів.

Путін приїхав до Криму