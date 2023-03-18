Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. По его словам, удерживать Крым России становится все труднее, а спустя 9 лет оккупации могут совсем потерять контроль над полуостровом.

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Эскалация на уровне пропаганды

Политик из США отметил, что информация об украинском контрнаступлении в Крым, вероятно, дошла до Кремля, поэтому наверняка там начнут подключать больше пропаганды по теме деоккупации Крыма.

У них же всегда эскалация на уровне пропаганды, потому Владимир Соловьев будет махать кулачком или двумя – это эскалация. Сейчас мы видим, что Путин лично, что бы ни было на этом надувном Путине появился в том, что похоже на Крым. О чем это говорит? Я думаю, что собираются сдавать,

– сказал Рашкин.

Американский депутат убежден, что Россия не может победить на поле боя, а потому они собираются воевать на поле пропаганды, о которой Запад даже не беспокоится. Своей пропагандой Кремль доказал сам себе, что Украина – это "нацистская угроза", Путин проплатил эту пропаганду и сам на нее повел себя.

Юрий Рашкин считает, что Путин может начать эвакуацию из Крыма: смотрите видео

Юрий Рашкин отметил, что Россия – это пропагандистское государство, которое рассчитывает на силу пропаганды, чтобы отпугнуть кого-то. Визит Путина в Крым был рассчитан именно на устрашение, но, по словам Юрия Рашкина, это не испугает никого.

Общественный деятель убежден, что, вероятно, Путин планирует эвакуировать население из Крыма, чтобы для пропаганды не было неприятных кадров.

Путин приехал в Крым