На опубликованных кадрах Путин едва плетется – ему трудно успевать за своими приспешниками. В МИДе отреагировали на "визит".

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В МИД Украины подчеркнули, что прошло 9 лет с того времени, когда подписали так называемые "соглашения о присоединении Крыма к России".

Уже 9 лет Крым страдает от преступного режима Кремля. Он превратил полуостров в военный форпост. Там – зона несвободы и притеснений, агрессии и террора против всех, кто нашел смелость сопротивляться и отстаивать свои демократические права и ценности.

Это срежиссированное Кремлем "действо" под прицелом автоматов противоречило Конституции и законам Украины, грубо нарушило нормы международного права и не было признано международным сообществом,

– говорится в сообщении.

У спектакля с референдумами нет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины.

Украина освободит все свои территории. Весь цивилизованный мир поддерживает территориальную цельность и суверенитет Украины. В годовщину оккупации Крыма страны сделали заявления поддержки.