На опублікованих кадрах Путін ледве плентається – йому важко встигати за своїми посіпаками. У МЗС відреагували на "візит".

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У МЗС України наголосили, що минуло 9 років з того часу, коли підписали так звані "угоди про приєднання Криму до Росії".

Вже 9 років Крим потерпає від злочинного режиму Кремля. Він перетворив півострів на військовий форпост. Там – зона несвободи та утисків, агресії й терору проти всіх, хто знайшов сміливість чинити опір та відстоювати свої демократичні права й цінності.

Це зрежисоване Кремлем "дійство" під прицілом автоматів суперечило Конституції і законам України, грубо порушило норми міжнародного права та не було визнано міжнародною спільнотою,

– мовиться у повідомленні.

Вистава з референдумами не має жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України.

Україна звільнить всі свої території. Весь цивілізований світ підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. У роковини окупації Криму країни зробили заяви підтримки.