Путіну вже час збиратися у Гаагу. Тим часом бункерний дід припхався у тимчасово окупований Крим. Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал. Вочевидь, це – його останній візит на захоплений півострів. Бо Україна звільнити Крим.

Зверніть увагу Росія не зможе добитись скасування санкцій без виконання ордера Гааги щодо Путіна, – NYT

Бункерного діда зауважили у Севастополі. Жодних доказів, що це – Путін, звичайно, немає. У світ все частіше виходять двійники Путіна.

У мережі зауважили, що на опублікованих кадрах бункерний дід помітно кульгає. Видно, що кожен крок дається йому доволі важко. Диктатор ледве встигає за своїми посіпаками.

Цивілізований світ не визнає окупацію Криму

Рівно 9 років тому – 18 березня 2014 року – бункерний дід після фейкового "референдуму" оголосив про "приєднання" Криму до Росії. Жодна цивілізована країна світу не визнала захоплення українського півострова.

У роковини окупації чимало держав зробили заяви. Зокрема, у Великій Британії заявили, що їхня країна залишається з Україною. Українці на території тимчасово окупованого Криму зазнають утисків та страждань.

Фінляндія наголосила, що ніколи не визнає незаконне захоплення півострова. Крим – це Україна.