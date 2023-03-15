Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він пояснив, чим відрізняються усі двійники кремлівського диктатора.

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Жирнов згадав розслідування, в якому аналітики з'єднали кілька фото Путіна різних часів.

І тут не потрібно бути великим розвідником, і спостережливою людиною, щоб зрозуміти, що це явно різні люди,

– наголосив спікер.

Різні Путіни

21 лютого 2023 року під час федеральних зборів Путін постійно кашляв, мав змарнілий вигляд і сидів за 50 метрів від перевірених депутатів держдуми та ради федерації, зауважив ексспівробітник КДБ.

Однак наступного дня з'явився зовсім інший Путін. Цей мав ширше обличчя, він ніби розпух за 24 години. В нього зовсім інша структура очних впадин, інша голова, інші зморшки. До того ж зовсім інший голос.

Також Жирнов помітив цікаву класифікацію двійників Путіна. Серед них є, наприклад, калмик, який зовсім не схожий на Путіна.

Звісно, якщо ми з вами зберемося і вип'ємо по пляшці горілки, ми його не зможемо відрізнити, бо не бачили справжнього. Якщо ми побачимо справжнього, то зрозуміло, що це будуть різні люди,

– сказав експерт.

Жирнов про класифікацію двійників Путіна: дивитись відео

Двійник в "Лужниках"

Інший Путін був і на концерті в "Лужниках". Очікувалося, що всіх 750 тисяч там присутніх мали би ретельно відбирати. Однак відомо, що туди можна було потрапити, просто записавшись в управлінні за місцем проживання, на вході навіть документи глядачів не перевіряли.

Путін тоді вийшов на сцену, вітався за руку з усіма, обіймався, однак його промова тривала лише чотири хвилини, також помітили, що першу хвилину він навіть гаркавив, повідомив Жирнов.

Тому, що двійник просто не вміє розмовляти по-справжньому, як Путін. Він почав говорити, але зовсім в іншому тоні. Йому в мікрофон у вусі сказали йти звідти, і він швидко пішов,

– підкреслив спікер.

Цікаво, що згодом він повернувся, певно йому сказали, що виступ був короткий. І говорив він про досить нетипові речі, наприклад, родину.

Що відомо про двійників Путіна