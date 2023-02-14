Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він підтвердив, що є така інформація. А також зазначив, що українській розвідці відомо про поганий стан здоров'я російського диктатора.
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Путіна ховають не тільки з міркувань безпеки
Однак він зазначив, що це не повинно нас розхолоджувати, адже і з поганим станом здоров'я Путін може наробити багато шкоди.
Його дійсно ховають від людей, але для того, щоб у цьому переконатись, не потрібно використовувати закриті джерела. Достатньо побачити кумедні довжелезні столи, за якими він сидить, чи одинокого диктатора в церкві на свята, постановчі масовки навколо нього,
– нагадав представник ГУР.
Чому замість Путіна випускають його двійників: дивіться відео
За його словами, Путіна ховають не тільки з міркувань безпеки, але й вочевидь і з медичних міркувань.
"Путін – нездорова людина ні психологічно, ні фізично. Як і весь російський режим і російське суспільство. Але саме на цьому образі і на цій особі зараз тримається сучасна Росія. Тому так його оберігають, ховають і роблять його недоступним пеш за все для росіян. Українцям він точно не потрібний", – наголосив Андрій Юсов.
Що відомо про двійників Путіна
- Президент Володимир Зеленський поставив під сумнів те, що російський диктатор Владімір Путін живий. Глава держави заявив, що не зовсім розуміє, з ким говорити про мирні переговори. Зеленський заявив, що він не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється десь, що це він і є.
- Глава української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The Washington Post висловив сумнів у "справжності" російського диктатора Владіміра Путіна. Він зазначив, що питання, чи справжній це зараз Путін, залишається відкритим.
- Терорист Ігор Гіркін пояснив, як відрізнити справжнього бункерного діда від його двійників. Гіркін зауважив, що справжній Путін на Різдво був у кремлівському храмі, а також приймає міністрів, сидячи за кілометровим столом й дивлячись на своїх посіпак у бінокль. Тим часом "виходять в люди" двійники Путіна. Вони видають нагороди й спілкуються.