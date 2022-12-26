Про це заявив очільник української розвідки Кирило Буданов. Він наголосив, що йому не цікаво слухати думки людей, які не відображають позицію українського народу.
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Як Україна поверне Крим
Мені не цікаво слухати думки якихось людей, які не відображають позицію українського народу. Я маю протилежну думку. Ми повернемо назад всі втрачені території,
– заявив Буданов.
За його словами, Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується – не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН.
"Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках", – наголосив очільник розвідки.
Що кажуть експерти про звільнення Криму
- Раніше Олексій Арестович заявив, що Україна не буде відмовлятися від звільнення Криму попри будь-які застереження західних лідерів. Крим – це тимчасово окупована територія, а отже, може бути звільнена так само, як і інші.
- Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що Крим можливо під'єднати до української електромережі. За його словами, це станеться найближчим часом.
- До речі, росіяни готуються до оборони Криму й перекидають туди військову техніку. У мережі опублікували фото та відео.