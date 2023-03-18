Инцидент произошел 17 марта на заседании Совбез ООН. Россия представила Дарью Морозову якобы "гуманитарную активистку", которая должна была выступить с докладом, пишет 24 Канал.

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Россия пыталась протянуть на заседание Совбеза ООН так называемого "омбудсмена" квазиреспублики в Донецкой области Дарью Морозову.

Постпред России при ООН Василий Небензя "божился", что выступление Морозовой должно дать Совбезу якобы "представление о реальной" ситуации на Донбассе. Именно поэтому он подал предложение, чтобы представитель оккупационной "власти" выступила как "гуманитарная активистка".

Рассказывать она должна о "катастрофической гуманитарной ситуации" на Донбассе. Вот только Небензя все "забывает" сказать, что именно Россия виновата в бедах людей в Донецкой области, именно Кремль обстреливает их дома и уносит жизни.

Далее Небензя снова нес свои традиционные небылицы и убеждал, какая Дарья Морозова "помощница для граждан". Он также сказал, что участников Совбеза ООН "надо информировать". Однако ложь не помогла Небензе достичь своего.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что она против участия представительницы россиян на оккупированной Донбассе в заседании Совбеза ООН.

Именно поэтому Штаты просили о процедурном голосовании по участию приспешницы россиян. В результате голосования:

4 страны хотели пригласить Морозову к выступлению. Среди них – Россия и Китай;

8 – выступили против;

еще три страны – воздержались от голосования.

В конце концов, большинством голосов Морозову удалось не допустить на заседание Совбеза ООН, чтобы она и там не распространял пропаганду.

Постпред США Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты не будут предпринимать никаких попыток России легитимизировать заявленную ею оккупацию украинских территорий.

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