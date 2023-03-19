По имеющейся информации, диктатор из Кремля сначала прилетел в Мариуполь на вертолете. После этого Владимир Путин за рулем автомобиля самостоятельно объехал несколько районов уничтоженного по его приказу города. По крайней мере, так говорят в Кремле, передает 24 Канал.

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Осматривал уничтоженный им город

Во время визита в Мариуполь Путина сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он докладывал диктатору, как продвигается строительство и восстановление микрорайонов, социальных и образовательных объектов, а также медицинских учреждений. Эти намерения звучат особенно цинично, если вспомнить, что именно диктатор Кремля спускал приказы превратить мирный Мариуполь в руины.

Конечно же, не обошлось без показательного общения с горожанами. В Кремле докладывают, что с жителями Мариуполя Путин якобы имел возможность поговорить в микрорайоне "Невский". Также известно, что он осмотрел береговую линию города.

Стоит внимания! От рук российских военных в Мариуполе погибли около 90 тысяч человек. Город превратился в руину и из него продолжают уезжать те, кто имеет такую возможность.

Интересно, что пропагандисты не выложили в сеть ни одной фотографии с визита Путина. Более того, новости о его поездке в Мариуполь в российских СМИ появились под утро 19 марта. И буквально за какие-то считанные минуты стало известно, что диктатор провел совещание в командном пункте в Ростове-на-Дону.

Это больше наталкивает на мысль, что президент России не прилетал в уничтоженный им город. Если и прилетал (он или его двойник), то об этом сообщили позже, ведь он побоялся быть ликвидированным. Но мы предполагаем, что первая версия более похожа на правду.

Дополнено. 07:38 (по местному времени) на российских телеканалах показали момент визита Путина в Ростов-на-Дону. Интересно, что о Мариуполе упоминание разве что в бегущей строке. Никакого видео оттуда так и не появилось.

Путин и Герасимов встретились в Ростове-на-Дону / Скриншот



Путин и Герасимов встретились в Ростове-на-Дону / Скриншот

Дополнение к 07:30 19 марта. Мы ни на что не намекаем, но как только заговорили об отсутствии доказательств визита Путина в Мариуполь, они сразу же появились в сети. В телеграмм-каналы выложили видео, на котором диктатор из Кремля будто бы передвигается Мариуполем за рулем авто. Все, как и подавала российская пропаганда. Правда, ракурс съемки таков, что сложно сказать, был ли это действительно президент России.

Путин якобы разъезжает по улицам Мариуполя: смотрите видео

Выложили в сеть еще одно видео. На нем уже ясно видно, что за рулем таки Путин. В то же время можно заметить, что приехал он в город слишком поздно, если не посреди ночи. Это очередная демонстрация его трусости.

Путин ездил по ночному Мариуполю / Скриншот с видео

Накануне Путин был в Крыму