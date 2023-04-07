Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу пояснив, чому Україні так потрібна сучасна авіація, інформує 24 Канал.

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Щоб наступ був успішний потрібно завоювати перш за все перевагу у повітрі. Без переваги у повітрі здійснювати наступальні дії під вогнем ворожої авіації – це доволі складно, м'яко кажучи,

– зазначив Юрій Ігнат.

Йти у наступ під вогнем ворожої авіації – складно

Речник також додав, що росіяни продовжують атакувальні дії на суходолі. Атаки з повітря здебільшого здійснюються з кораблів: окупанти використовують керовані авіаційні бомби й інше ракетне озброєння.

Ми ведемо протиповітряний бій, вражаємо засоби ураження, а інколи і ворожу авіацію, коли вони наближаються близько до наших кордонів. Тому казати, що зараз вже має відбутись контрнаступ без того, щоб дійсно посилити наше панування в повітрі, нашу перевагу навряд чи можливо,

– пояснив речник.

Україна все ще чекає на рішення по F-16

За його словами, наразі Україна все ще продовжує отримувати посилення від країн Заходу. Мова і про системи ППО Patriot, і Samp-T разом з людьми, які навчилися працювати на цих комплексах.

"Так, це посилить перевагу України в певних регіонах, де буде вирішено поставити ті комплекси", – вважає Ігнат.

При цьому він зазначив, що хотілося б якомога швидшого рішення про надання Україні сучасних багатоцільових літаків покоління 4+. Мова йде, зокрема, про F-16, адже це б дійсно допомогло нам швидко втілити мрії у життя.