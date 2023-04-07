Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк. Він стверджує, що після розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберівських пригод", "триденних планів" та інших провалів – це фотошоп та "віртуальні псевдозливи".

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Окупанти намагаються зірвати контрнаступ ЗСУ

Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро,

– йдеться у повідомленні.

Згодом Подоляк аргументував свою думку. Він стверджує, що якщо окупанти намагаються створити вигляд, ніби вони щось знають, – отже, вони нічого не знають.

"Це блеф, пил в очі. Ви не володієте даними, а лише намагаєтеся зіграти в дестабілізацію, інформаційно та психологічно вплинути на осіб, що приймають рішення", – зауважив посадовець.

Подоляк додає, що Росія шукає будь-яких способів перехопити інформаційну ініціативу, спробувати вплинути на сценарні плани контрнаступу України та налякати своєю "обізнаністю".

Однак, за словами радника глави ОП, це лише стандартні елементи оперативної гри російської розвідки – і нічого більше. Подоляк наголосив, що до реальних планів України ці інформаційні російські вкиди не мають відношення.

Російська пропаганда знову грає в ігри

Подоляк вважає, що опубліковані дані, скоріше, спираються на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації.

Крім того, посадовець каже, що будь-яка війна передбачає постійні спроби розвідорганів ворожої сторони отримати доступ до напрацювань Генерального штабу.

"І якби Росія справді отримала реальні сценарні заготовки – вона навряд чи оприлюднила б їх. Адже набагато вигідніше заготувати власні зустрічні пастки, залишаючи при цьому другий бік у незнанні про власне знання. Натомість публікація сьогодні – це безумовний доказ виключно оперативної інформаційної гри Росії", – підкреслив Подоляк.

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