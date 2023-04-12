Так, у міністерстві закликали із пересторогою ставитися до оприлюдненої інформації. До речі, нещодавно Пентагон заявив, що це дуже серйозний ризик для національної безпеки країни.

До теми В Офісі Президента пояснили, чи вплине "злив документів" на ставлення партнерів до України

Міноборони Британії відреагувало на "злив документів"

Там заявили, що витік нібито секретної інформації США, який набув широкого розголосу, продемонстрував серйозний рівень недостовірності.

Читачам слід бути обережними та не сприймати за чисту монету твердження, які можуть сприяти поширенню дезінформації,

– наголосили у Міноборони Британії.

Важливо! У "злитих документах" були неправдиві цифри по втратах в Україні та Росії. Однак це все – ворожа ІПСО.

"Злив секретних документів": все, що відомо