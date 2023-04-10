10 квітня під час брифінгу помічник голови Пентагону Кріс Мігер заявив, що Міністерство оборони США ще оцінює масштаби "зливу" секретної інформації. Проте там заявили, що ці дані були секретними.

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Пентагон офіційно прокоментував "витік документів"

У Пентагоні вперше офіційно прокоментували інформацію про "злиті таємні документи". Раніше видання посилалися лише на анонімні джерела у відомстві.

Кріс Мігер заявив, що міністр оборони США Ллойд Остін був уперше проінформований про "злив" ще 6 квітня, а наступного дня почав "скликати вищих керівників на щоденній основі". Також продовж вихідних посадовці США спілкувалися із союзниками й партнерами, зазначивши, деякі з яких також мають стосунок до оприлюдненої інформації.

У США заявляють, що інформація була "надзвичайно таємною"

Мігер заявив, що внаслідок витоку була оприлюднена "надзвичайно таємна, засекречена" інформація. за його словами, вона становить "дуже серйозний ризик для національної безпеки" США.

Це дуже засекречені таємні матеріали, які люди в Міністерстві оборони і, безумовно, в інших органах влади США використовують для своєї роботи,

– сказав він.

При цьому він зазначив, що Міноборони країни все ще працює над тим, щоб вивчити обсяг і масштаби розповсюдження цієї інформації. А також проводиться цілодобова робота над тим, щоб визначити її вплив та організувати заходи для пом'якшення наслідків.

Ми все ще розслідуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми,

– уточнив він.

За його словами, Міноборони США вже проводить заходи, щоб визначити як і кому поширюється "злита" інформація і що вона може містити.

Чи були документи справжніми

Мігер відмовився коментувати, чи документи є справжніми, заявивши, що команда Пентагону працює над цією оцінкою, але зазначив, що фотографії, які гуляють в мережі, схоже, містять конфіденційну інформацію.

Схоже, що на фотографіях показані документи, схожі за форматом на ті, які використовуються для надання нашим старшим керівникам щоденних оновлень про операції, пов'язані з Україною та Росією, а також інших розвідувальних оновлень,

– сказав він.

Проте він зазначив, що деякі з них, "схоже, були змінені". Це включає документ про втрати України у війні. У "документі", який гуляв в мережі, було написано, що Україна втратила більше військових, ніж Росія, тоді як в початковій версії було сказано протилежне.