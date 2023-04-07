Валерій Залужний поінформував учасників Ставки про оперативні обставини на основних напрямках фронту. А Кирило Буданов розповів, які дії Росія, ймовірно, скоїть найближчим часом.

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Тим часом командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли під час засідання про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.

Також приділили увагу:

перебігу формування та укомплектування озброєнням нових бригад;

рівню підготовки особового складу.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України,

– мовиться у повідомленні.