Валерій Залужний поінформував учасників Ставки про оперативні обставини на основних напрямках фронту. А Кирило Буданов розповів, які дії Росія, ймовірно, скоїть найближчим часом.
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Тим часом командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли під час засідання про перебіг бойових дій на ділянках фронту в межах зон їхньої відповідальності.
Також приділили увагу:
- перебігу формування та укомплектування озброєнням нових бригад;
- рівню підготовки особового складу.
Окремо учасники засідання зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України,
– мовиться у повідомленні.