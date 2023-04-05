Ситуація – перемінна. Одного дня достатньо снарядів для артилерії, іншого – дефіцит. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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За словами Зеленського, в окремих районах міста може бати успіх. Буває, що його нема, й захисники відходять на позиції.

Однак ми перебуваємо у Бахмуті. Ворог не контролює Бахмут,

– наголосив президент.

Чи можуть вивести війська з Бахмута

Оперативною ситуацією керує генерал Сирський. Зеленський зазначив, для нього найголовніше – зберегти особовий склад й не втратити наших військових. Президент допускає, що при такій загрозі можуть бути відповідні рішення.

Якщо будуть відбуватись гарячіші події і небезпека, що ми можемо втратити особовий склад через оточення, безумовно, будуть відповідні рішення генерала на місці,

– зазначив Зеленський.

Однак він додав, чим швидше до України доїде амуніція, тим швидше ми покращуватимемо ситуацію не лише в Бахмуті, а й по всій лінії фронту.

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