Про це 24 Каналу розповів ексрадник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. За його словами, окупанти і надалі намагаються захопити усю Донецьку та Луганську область. Вони продовжують штурмові дії, але зазнають невдач і на Бахмутському, і на Авдіївському напрямках.

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Зараз українські військові щодня відбивають близько 50 – 100 атак з різних напрямків. Тривають запеклі бої. А весь наступальний потенціал російських окупантів зараз застряг біля Бахмута.

Завдання №1 для росіян – захоплення Луганської та Донецької областей. Завдання №2 – перехід в оборону та побудова кількох рівнів оборони. Завдання №3 – зупинити наступальні дії ЗСУ та почати процес перемовин, що нібито потрібно зупинятися. А паралельно вони запустять багато акцій протесту в європейських країнах,

– зауважив Смірнов.

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Як підкреслив Смірнов, Генштаб безперечно готує контрнаступ на окуповані території. Він неминучий, адже Україна давно оголосила про власні плани – вихід на кордони 1991 року. Саме тому збирають "Гвардію наступу", готують додаткові бригади за кордоном тощо.

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Натомість в російських ЗМІ йде істерія щодо майбутнього контрнаступу ЗСУ. Окупанти розуміють ризики і намагаються підготувати місцевий народ до нової мобілізації.

Вони нагнітають, що буде контрнаступ. Це все роблять для того, щоб підготувати народ до другої хвилі мобілізації,

– вважає Смірнов.

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