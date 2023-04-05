Об этом 24 Каналу рассказал экс-советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его словам, оккупанты и дальше пытаются захватить всю Донецкую и Луганскую область. Они продолжают штурмовые действия, но терпят неудачи и на Бахмутском, и на Авдеевском направлениях.

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Сейчас украинские военные ежедневно отбивают около 50 – 100 атак на разных направлениях. Продолжаются ожесточенные бои. А весь наступательный потенциал российских оккупантов сейчас застрял у Бахмута.

Задача №1 для россиян – захват Луганской и Донецкой областей. Задача №2 – переход в оборону и построение нескольких уровней обороны. Задача №3 – остановить наступательные действия ВСУ и начать процесс переговоров, которые якобы нужно останавливаться. А параллельно они запустят много акций протеста в европейских странах,

– заметил Смирнов.

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Как подчеркнул Смирнов, Генштаб бесспорно готовит контрнаступление на оккупированные территории. Оно неизбежное, ведь Украина давно объявила о собственных планах – выходе на границы 1991 года. Именно поэтому собирают "Гвардию наступления", готовят дополнительные бригады за границей.

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В то же время в российских СМИ идет истерия относительно будущего контрнаступления ВСУ. Оккупанты понимают риски и пытаются подготовить местный народ к новой мобилизации.

Они нагнетают, что будет контрнаступление. Это все делают для того, чтобы подготовить народ ко второй волне мобилизации,

– считает Смирнов.

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