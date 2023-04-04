Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, багато росіян люблять кудись приїжджати й писати щось на кшталт "тут був Вася". А Пригожин – любитель познімати відео та вивішувати різні ганчірки.
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Насправді Пригожин зараз пробує довести Путіну свою надійність та намагається хоча б вийти з ним на контакт. Він не може повністю взяти місто, тому й ділиться сумнівними успіхами.
Пригожин через відео намагається достукатися, щоб його знову підпустили до Путіна. Виконати завдання зі взяття Бахмута йому не виходить. А вийти теж неможливо, бо підтискають російські підрозділи. (Ймовірно – 24 канал), є завдання знищити вагнерівців у Бахмуті об наші підрозділи,
– припустив Світан.
Світан пояснив, що зараз відбувається у Бахмуті: дивіться відео
Яка насправді ситуація в Бахмуті
Як наголосив Світан, бахмутський гарнізон стояв, стоїть і стоятиме надалі. Українські підрозділи втримують основні рубежі. Російські окупанти не змогли захопити трасу до Костянтинівки. Також загарбників нібито дещо відсунули від Хромового.
З Хромового вибили, повернули позиції та розширили "коридор". Проблем там не мало б бути. Думаю, що упродовж кількох тижнів ми вже забудемо про ПВК "Вагнера". Якраз знищимо їхні останні кілька тисяч людей до кінця квітня, а можливо і в травні будемо добивати,
– зауважив Світан.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин почав розповідати, що "де-юре" захопив місто. Все через те, що бойовики перебувають на території міської адміністрації. Однак речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підкреслив, що окупанти дуже далекі від того, щоб взяти місто.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що росіяни намагаються захопити Бахмут вже кілька місяців. Їм не вдається цього зробити, тому вони придумують різні фейки.
- Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі також підкреслив, що росіяни не захопили місто. Битва за Бахмут триває.