Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, багато росіян люблять кудись приїжджати й писати щось на кшталт "тут був Вася". А Пригожин – любитель познімати відео та вивішувати різні ганчірки.

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Насправді Пригожин зараз пробує довести Путіну свою надійність та намагається хоча б вийти з ним на контакт. Він не може повністю взяти місто, тому й ділиться сумнівними успіхами.

Пригожин через відео намагається достукатися, щоб його знову підпустили до Путіна. Виконати завдання зі взяття Бахмута йому не виходить. А вийти теж неможливо, бо підтискають російські підрозділи. (Ймовірно – 24 канал), є завдання знищити вагнерівців у Бахмуті об наші підрозділи,

– припустив Світан.

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Яка насправді ситуація в Бахмуті

Як наголосив Світан, бахмутський гарнізон стояв, стоїть і стоятиме надалі. Українські підрозділи втримують основні рубежі. Російські окупанти не змогли захопити трасу до Костянтинівки. Також загарбників нібито дещо відсунули від Хромового.

З Хромового вибили, повернули позиції та розширили "коридор". Проблем там не мало б бути. Думаю, що упродовж кількох тижнів ми вже забудемо про ПВК "Вагнера". Якраз знищимо їхні останні кілька тисяч людей до кінця квітня, а можливо і в травні будемо добивати,

– зауважив Світан.

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