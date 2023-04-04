Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі. Таким чином, насправді терористи ще далекі від взяття Бахмуту.

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Реакція Білого дому на заяви Пригожина про Бахмут

За словами Кірбі, Збройні Сили України не відкинуті від Бахмута і вони все ще борються за місто.

До того ж, наголосив Кірбі, битва за Бахмут ще не закінчена. У такий спосіб українців не відбито від міста.

В американському Інституті вивчення війни розповіли, що бойовики ПВК "Вагнера" продовжили наступ у центрі Бахмута і в ніч на 2 квітня захопили будівлю міськадміністрації. А Євген Пригожин нібито підняв там російський прапор.

Глава вбивць стверджував, що ПВК "Вагнера" "законно контролює" Бахмут, хоча українські війська залишаються в західній частині міста.

3 квітня російські війська здійснили подальше просування і було опубліковано кадри, на яких зображені прапори "Вагнера" та Росії, встановлені над уламками зруйнованої адміністративної будівлі.

Аналітики зауважили, що вагнерівці, ймовірно, продовжать спроби консолідувати контроль над центром Бахмута та спробують просуватися на захід через густонаселені райони до Хромового.

ЗСУ контролюють ситуацію в Бахмуті

Нещодавно речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що насправді росіяни ще далекі від взяття контролю над українським містом. За його словами, Бахмут – український, і росіяни нічого не захопили і дуже далекі від того, щоб це зробити.