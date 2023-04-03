Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він додав, що заяви вагнерівців – чергова брехня.

До речі Узяття адміністрації не означає взяття міста, – військовий експерт про заяву Пригожина з Бахмута

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Бахмут – український, і вони (росіяни – 24 Канал) нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від того, щоб це зробити, – сказав Череватий.

Окупанти поширили черговий відеофейк, де Пригожин розповідає, що начебто над адмінбудівлею було піднято російський прапор у пам'ять про "воєначальника" Владлена Татарського. Очільник ПВК "Вагнера" вважає, що "юридично" місто захопили окупанти.

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"Вони підняли прапор над якимось унітазом. Причепили його збоку невідомо чого, повісили свою ганчірку і сказали, що захопили місто. Ну добре, нехай думають, що забрали", – прокоментував Череватий.

Це відео також прокоментував і глава ОП Андрій Єрмак. Він закликав українців спокійно реагувати на фейки росіян.

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