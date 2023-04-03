Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он добавил, что заявления вагнеровцев – очередная ложь.
Кстати говоря Взятие администрации не означает взятие города, – военный эксперт о заявлении Пригожина из Бахмута
ВСУ контролируют ситуацию в Бахмуте
Бахмут – украинский, и они (россияне – 24 Канал) ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от того, чтобы это сделать, – сказал Череватый.
Оккупанты распространили очередной видеофейк, где Пригожин рассказывает, что якобы над админзданием был поднят российский флаг в память о "военачальнике" Владлене Татарском. Глава ЧВК "Вагнера" считает, что "юридически" город захватили оккупанты.
Пригожин заявил, что вагнеровцы захватили Бахмут: смотрите видео
"Они подняли флаг над каким-то унитазом. Прицепили его со стороны неизвестно чего, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну ладно, пусть думают, что забрали", – прокомментировал Череватый.
Это видео также прокомментировал глава ОП Андрей Ермак. Он призвал украинцев спокойно реагировать на фейки россиян.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Издание WSJ отмечает, что Украина и Россия сейчас находятся под большим давлением, поскольку запасы артиллерийских снарядов сокращаются, а потери на поле боя означают, что подразделения на передовой нуждаются в пополнении подкреплениями.
- В Генштабе сообщили, что Бахмут, Авдеевка и Марьинка остаются эпицентрами боевых действий. По данным DeepState, враг, вероятно, занял центральную площадь у горсовета. Украинские защитники в городе отразили 20 вражеских атак.
- Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что враг пытается установить контроль над Бахмутом. Российская армия предпринимает попытки продвижения в сторону центральной части города, а на отдельных участках имеет незначительные переменные успехи.
- Напомним, что на Бахмутском направлении наши защитники совершили несколько контрнаступлений. Благодаря таким действиям ВСУ врагу не удалось полностью оцепить город. В настоящее время две трети города находятся под контролем россиян. Впрочем, украинские защитники преданно защищают Бахмут и не намерены отступать.