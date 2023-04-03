Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он добавил, что заявления вагнеровцев – очередная ложь.

Кстати говоря Взятие администрации не означает взятие города, – военный эксперт о заявлении Пригожина из Бахмута

ВСУ контролируют ситуацию в Бахмуте

Бахмут – украинский, и они (россияне – 24 Канал) ничего не захватили и, мягко говоря, очень далеки от того, чтобы это сделать, – сказал Череватый.

Оккупанты распространили очередной видеофейк, где Пригожин рассказывает, что якобы над админзданием был поднят российский флаг в память о "военачальнике" Владлене Татарском. Глава ЧВК "Вагнера" считает, что "юридически" город захватили оккупанты.

Пригожин заявил, что вагнеровцы захватили Бахмут: смотрите видео

"Они подняли флаг над каким-то унитазом. Прицепили его со стороны неизвестно чего, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну ладно, пусть думают, что забрали", – прокомментировал Череватый.

Это видео также прокомментировал глава ОП Андрей Ермак. Он призвал украинцев спокойно реагировать на фейки россиян.

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