Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, це вже чи не третя заява ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина, що він от-от захопив місто. Той навіть додумався сказати маячню, що "де-юре" Бахмут під контролем Росії.

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Хочу його розчарувати. В жодному міжнародному нормативно-правовому документі немає такого, що, коли ти захопив адміністрацію, то захопив місто. Все лише в його фантазіях,

– зауважив Крамаров.

Яка ситуація в Бахмуті

Як наголосив Крамаров, в Бахмуті тривають запеклі бої. В бойовиків з ПВК "Вагнера" колосальні втрати, а їх все менше підтримують з боку міністерства оборони Росії. Тому, ймовірно, зараз Пригожин постійно говоритиме, що Бахмут от-от буде захоплений.

Пригожин зараз буде "героїчно" захоплювати Бахмут по кілька разів на тиждень, щоб продемонструвати хоча б якийсь свій військово-політичний капітал. Загалом зараз в місті така ж ситуація, як минулого тижня. Весь центр міста – по суті, зона бойових дій. Йдуть стрілецькі бої на дистанції 100 – 150 метрів,

– зазначив Крамаров.

Крамаров пояснив, яка зараз ситуація в Бахмуті: дивіться відео

Крім того, ворог продовжує активно застосовувати артилерію. Окупанти буквально знищують місто.

Що відбувається в Бахмуті: коротко