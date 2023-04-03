Цього разу окупанти вигадали, що нашим журналістам нібито видали брошуру, в якій розписали, що заборонено робити та які моменти можна висвітлювати. Однак це все – нова пропаганда Кремля.

Зверніть увагу Пропагандисти зізналися, що відео, де "воїн ЗСУ" нібито ображає жінку з дитиною – фейк

Кумедний фейк ворога

У методичці йдеться, що українським журналістам нібито заборонили:

  • Згадувати про втрати ЗСУ на Бахмутському напрямку,
  • Посилатися на застарілий стан озброєння ЗСУ,
  • Згадувати про кількість російськомовного населення Донеччини,
  • Позитивно висвітлювати про супротивника.


Смішний новий фейк росіян / фото Ганни Маляр

У Міноборони спростували фейк

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала фейк росіян "смішним". Також вона розкрила секрети роботи щодо публічної позиції по Бахмуту.

Ми публічно транслюємо нашу офіційну позицію. І не треба папірцями передавати – вона публічна,
– наголосила Маляр.

Окрім цього, у нас є щодня публічна позиція щодо поточних подій президента у вечірніх зверненнях, а також позиція Міноборони і Генштабу.

"І наші пресофіцери, спікери, яких ви вже всі добре знаєте – Ігнат, Череватий, Гуменюк, Юсов, Дмитрашківський – також щодня повідомляють офіційну позицію", – додала заступниця міністра оборони.

До того ж очільник Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що Бахмут – це Україна. Він закликав спокійно реагувати на фейки пропагандистів.

Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує "пабєду", якої в реальності нема,
– наголосив Єрмак.

Інші фейки росіян

  • Нещодавно ворожі інформаційні ЗМІ поширювали ролик, на якому наш військовий буцімто погано поводився з жінкою, "бо та говорить російською". Однак згодом один зі "Z-каналів" констатував, що це – фейк.
  • Також днями у мережі поширили фейкове відео, де нібито український воїн скаржиться на командування. У Центрі стратегічних комунікацій назвали це брехнею та новою інформаційно-психологічною операцією ворога.