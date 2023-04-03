Цього разу окупанти вигадали, що нашим журналістам нібито видали брошуру, в якій розписали, що заборонено робити та які моменти можна висвітлювати. Однак це все – нова пропаганда Кремля.

Зверніть увагу Пропагандисти зізналися, що відео, де "воїн ЗСУ" нібито ображає жінку з дитиною – фейк

Кумедний фейк ворога

У методичці йдеться, що українським журналістам нібито заборонили:

Згадувати про втрати ЗСУ на Бахмутському напрямку,

Посилатися на застарілий стан озброєння ЗСУ,

Згадувати про кількість російськомовного населення Донеччини,

Позитивно висвітлювати про супротивника.



Смішний новий фейк росіян / фото Ганни Маляр

У Міноборони спростували фейк

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр назвала фейк росіян "смішним". Також вона розкрила секрети роботи щодо публічної позиції по Бахмуту.

Ми публічно транслюємо нашу офіційну позицію. І не треба папірцями передавати – вона публічна,

– наголосила Маляр.

Окрім цього, у нас є щодня публічна позиція щодо поточних подій президента у вечірніх зверненнях, а також позиція Міноборони і Генштабу.

"І наші пресофіцери, спікери, яких ви вже всі добре знаєте – Ігнат, Череватий, Гуменюк, Юсов, Дмитрашківський – також щодня повідомляють офіційну позицію", – додала заступниця міністра оборони.

До того ж очільник Офісу Президента Андрій Єрмак підкреслив, що Бахмут – це Україна. Він закликав спокійно реагувати на фейки пропагандистів.

Спокійно реагуйте на фейки тих, хто вигадує "пабєду", якої в реальності нема,

– наголосив Єрмак.

Інші фейки росіян