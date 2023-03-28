Днями ворожі інформаційні помийки поширювали ролик, на якому наш військовий буцімто погано поводився з жінкою, "бо та говорить російською". Відео в себе розмістило навіть МЗС Росії. Однак згодом один зі "Z-каналів" констатував, що це – фейк, – інформує 24 Канал.
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"Потрібно вчитися інформаційним операціям"
Кумедно, що адміністратор цього радикально налаштованого російського телеграм-каналу просто-таки прямо констатував, що у його "співгромадян" є певні проблеми із застосуванням інформаційних атак.
Відео фейк. Наші (російські пропагандисти – 24 Канал) криво вправляються. У проведенні подібних інформаційних операцій нашим ще вчитися та вчитися,
– йдеться у повідомлені.
Російський провоєнний телеграм-канал спростував фейк своїх "колег" / Скриншот 24 Каналу
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Про що йдеться у фейковому відео
- На ролику можна побачити нібито зображення з відеореєстратора машини, в якій їдуть жінка з дитиною. Їх наздоганяє автомобіль з українським прапором. З авто виходять озброєні чоловіки.
- Один із них називає жінку "м*аз*тою" та "св*л*тою". Вона відповідає йому російською, однак чоловік вимагає говорити українською, називаючи її "свинею".
- Наприкінці він відкриває вогонь. Також чути звуки крику дитини й жінки, облич яких не видно.
Фейк росіян, який вони самі ж згодом спростували: дивіться відео з анонімних телеграм-каналів
Що це відео фейк, можна встановити за декількома ознаками. Серед них той факт, що місце зйомки, як зазначають експерти, – Гірницький район Макіївки, що на Донеччині. Як відомо, це місто перебуває під тимчасовим контролем ворога.
Разом з тим кузов автівки "потерпілої", який представлений нібито як "український", насправді виготовлений у Росії.