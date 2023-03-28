Днями ворожі інформаційні помийки поширювали ролик, на якому наш військовий буцімто погано поводився з жінкою, "бо та говорить російською". Відео в себе розмістило навіть МЗС Росії. Однак згодом один зі "Z-каналів" констатував, що це – фейк, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Китай починає страждати, а Росія відмовиться від весняного наступу: про що пишуть західні ЗМІ

"Потрібно вчитися інформаційним операціям"

Кумедно, що адміністратор цього радикально налаштованого російського телеграм-каналу просто-таки прямо констатував, що у його "співгромадян" є певні проблеми із застосуванням інформаційних атак.

Відео фейк. Наші (російські пропагандисти – 24 Канал) криво вправляються. У проведенні подібних інформаційних операцій нашим ще вчитися та вчитися,

– йдеться у повідомлені.



Російський провоєнний телеграм-канал спростував фейк своїх "колег" / Скриншот 24 Каналу

Очевидно, росіяни добрехалися до того, що уже не можуть навіть придумати нічого адекватного та створюють брехливі матеріали, які не можуть поширювати уже навіть найбільші прихильники війни проти України. Проте російська пропаганда досі є дуже небезпечною та піддатися на її вплив може кожен. Власне, не варто недооцінювати ворога та слід завжди перевіряти інформацію у надійних джерелах.

Дивіться також "Не будемо такі добрі, як з Україною": Соловйов погрожує знищити всі польські міста

Про що йдеться у фейковому відео

На ролику можна побачити нібито зображення з відеореєстратора машини, в якій їдуть жінка з дитиною. Їх наздоганяє автомобіль з українським прапором. З авто виходять озброєні чоловіки.

Один із них називає жінку "м*аз*тою" та "св*л*тою". Вона відповідає йому російською, однак чоловік вимагає говорити українською, називаючи її "свинею".

Наприкінці він відкриває вогонь. Також чути звуки крику дитини й жінки, облич яких не видно.

Фейк росіян, який вони самі ж згодом спростували: дивіться відео з анонімних телеграм-каналів

Що це відео фейк, можна встановити за декількома ознаками. Серед них той факт, що місце зйомки, як зазначають експерти, – Гірницький район Макіївки, що на Донеччині. Як відомо, це місто перебуває під тимчасовим контролем ворога.

Разом з тим кузов автівки "потерпілої", який представлений нібито як "український", насправді виготовлений у Росії.